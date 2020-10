BioNTech: Impfstoff für alle!

Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech forscht weiterhin fieberhaft an einem Impfstoff. Wenn alles gut geht, könnte bereits in 14 Tagen zumindest in den USA die Notfallzulassung beantragt werden. Europa sollte dann kurzfristig folgen. Jetzt wurde bekannt, dass alle Mitgliedsstaaten der EU den Impfstoff erhalten werden.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen machte noch einmal klar, dass nationale Alleingänge, um sich den Impfstoff von BioNTech zu sichern, keinen Sinn machen. Denn jedes Mitgliedsland werde den Impfstoff erhalten, sobald er verfügbar ist. Die Verteilung werde nach einem gerechten Schlüssel in Abhängigkeit von der Bevölkerungsgröße erfolgen.

In den vergangenen Wochen hatten sich einige Länder wie beispielsweise USA, Kanada oder Großbritannien über Lieferverpflichtungen bereits den Impfstoff von BioNTech gesichert, sobald dieser die Zulassung erhalte. Die Sorgen, dass manche EU-Länder zu kurz kommen könnten, sind demnach allerdings unbegründet.

