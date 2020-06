BioNTech: Impfstoff-Studie erfolgreich? Eine Kursexplosion

Lieber Leser,

an sich herrscht derzeit an vielen Märkten viel zu große Unsicherheit, um überhaupt in einem Sektor von Durchbruch zu sprechen. Allerdings scheint es jetzt in mehrfacher Hinsicht einen regelrechten Durchbruch zu geben: BioNTech ist gestern im Abendhandel in den USA regelrecht nach oben geschossen. Die Aktie streifte knapp 58 Dollar. Bei Lang & Schwarz ging es für den Titel auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



