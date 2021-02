BioNTech: Höhere Produktion

BioNTech hatte zum Auftakt der neuen Woche eine positive Überraschung parat. Das Unternehmen wird nach der Kritik an den Produktionskapazitäten nun in den kommenden Monaten 70 Millionen Impfstoffdosen mehr als geplant ausliefern. Dies dürfte die Situation zum einen an der gesundheitlichen Front entspannen, so die Erwartung. Auf der anderen Seite wird sich auch die Börse freuen, so der Eindruck. Am Montag sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!