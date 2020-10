BioNTech: Hier kommt der nächste Hammer!

BioNTech liegt im Rennen um einen Corona-Impfstoff derzeit ganz vorne. Wie kürzlich bekannt wurde, läuft bereits das Zulassungsverfahren in Europa in Form einen rollierenden Prozesses, in dem BioNTech permanent die Ergebnisse der derzeitigen dritten Testphase an die Kommission übermittelt. Doch in den USA könnte es jetzt noch schneller gehen!

Anleger-Tipp: BioNTech ist derzeit in aller Munde. Angesichts der jüngsten Entwicklung haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein brandaktueller Sonderreport, den Sie hier (ausnahmsweise kostenlos) herunterladen können.

In den USA sind die Fallzahlen weiterhin auf einem dramatischen Niveau. Zudem steht Präsident Trump angesichts der Präsidentschaftswahlen im November so stark unter Druck, dass jetzt sogar eine Notfallzulassung für den von BioNTech entwickelten Impfstoff bnt162b2 diskutiert wird. BioNTech wiederholt zwar gebetsmühlenartig, dass die Sicherheit oberste Priorität habe, aber…

Der Aktienkurs von BioNTech kannte in den vergangenen Tagen nur den Weg nach oben. Alleine seit dem 24. September hat BioNTech rund 40 Prozent zugelegt und notiert aktuell knapp vor der 90-Dollar-Marke. Damit rücken nun auf einmal wieder die Allzeithochs bei knapp über 100 Dollar in den Fokus.

Fazit: Bei BioNTech kann jetzt alles ganz, ganz schnell gehen. Was das für die Aktie bedeutet, und auf welchem Niveau Anleger einsteigen sollten, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.