BioNTech: Heute geht es richtig los!

Der 14. Dezember 2020 hat gute Chancen als ein bedeutender Tag in die Geschichte der Menschheit einzugehen. Denn heute starten in den USA die Auslieferungen des von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs BNT162b2 an die Impfzentren im gesamten Land. Nachdem die Unternehmen am Wochenende die Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde erhalten haben, kann es jetzt also richtig losgehen.

Nach monatelanger Forschungsarbeit beginnt BioNTech jetzt die Früchte ihrer Arbeit zu ernten und sendet gleichzeitig einen Hoffnungsschimmer in die Welt hinaus. Denn die Pandemie scheint rund um den Globus immer heftiger zu wüten, sodass es jetzt wirklich jeder Tag zählt. In Erwartung einer solchen Dynamik ist BioNTech bereits in Vorleistung gegangen und hat in den vergangenen Wochen schon unzählige Impfstoffdosen vorproduziert, damit jetzt sofort mit den Auslieferungen begonnen werden kann.

