BioNTech: Gute Zahlen?

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es derzeit bei der BioNTech-Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Bei der BioNTech-Aktie ging es am Dienstag nach oben - was nicht zuletzt am US-Partner Pfizer liegt. Die Entwicklung! Am Dienstag stieg die BioNTech-Aktie auf 142,50 Euro, das ist ein Aufschlag von 4,40 %. Hintergrund ist wohl nicht… Hier weiterlesen