BioNTech: Großbritannien sorgt für Mega-Schlagzeile!

Kann der von BioNTech entwickelte Impfstoff BNT162B2 doch schneller auf den Markt kommen als bisher angenommen? Das wäre ein Riesen-Schritt im Kampf gegen die Pandemie. Hoffnung auf dieses Szenario macht nun Großbritannien, das im Vergleich zu vielen anderen Staaten über einen Sonderstatus verfügt.

Als EU-Mitglied muss sich Großbritannien, was Arzneimittel angeht, an der europäischen Arzneimittelzulassungbehörde orientieren. Doch damit könnte nun sehr schnell Schluss sein. Denn bekanntlich verlässt Großbritannien die Kontinentalunion in Kürze. Folgerichtig hat Großbritannien für BioNTechs Impfstoff bereits vor Wochen ein eigenes rollierendes Zulassungsverfahren gestartet.

Damit könnte es für BioNTech nun ganz schnell gehen. Neben dem rollierenden Verfahren in den USA und der EU bringt sich nun also auch Großbritannien in Stellung. Sollte die dritte und finale Testphase also erfolgreich sein, könnte der Impfstoff schon in Kürze auf den Markt kommen und damit endlich ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen die Pandemie.

