BioNTech: Geht es jetzt sogar noch schneller?

Seit heute befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown, der zunächst bis zum 10. Januar anhalten soll. Mit jedem Tag wächst die Sehnsucht nach einem Corona-Impfstoff vor allem mit dem Blick auf unsere angelsächsischen Nachbarn und die USA. Doch es gibt gute Nachrichten. Der von BioNTech entwickelte Impfstoff BNT162b2 könnte die Notfallzulassung jetzt doch deutlich schneller erhalten als zunächst geplant.

Die europäische Arzneimittelbehörde Ema prüft derzeit den Impfstoff des Mainzer Biotechunternehmens BioNTEch. Ursprünglich war eine Zulassung für Anfang Januar geplant, die jetzt jedoch vorgezogen werden könnte. Denn die Ema hat sich vorgenommen, die Prüfung des Impfstoffs auf einer Sondersitzung am 21. Dezember abschließend zu beraten. Gibt es hier grünes Licht, wird es ganz, ganz schnell gehen. So hat Brüssel bereits angekündigt, die Zulassung im positiven Fall innerhalb von 48 Stunden – also vermutlich schon am 23. Dezember zu erteilen.

