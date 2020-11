BioNTech: Geht die Aktie am Montag durch die Decke?

BioNTech ist gemeinsam mit US-Partner derzeit quasi weltweit in aller Munde. Denn gegen die immer heftiger wütende Pandemie scheint der von BioNTech entwickelte Impfstoff die aussichtsreichste Hoffnung auf Besserung zu sein. Dementsprechend kennt auch BioNTechs Aktienkurs derzeit nur eine Richtung. Dabei könnte es am Montag zu einer regelrechten Kursexplosion kommen!

Kurz vor Toreschluss der Börsen am Freitag vermeldete BioNTech, dass für den Impfstoff BNT162B2 in den USA die Notfallzulassung beantragt worden ist. Damit könnte schon Mitte Dezember mit dem Impfen begonnen werden. Folgerichtig zog der Aktienkurs zum Handelsende hin deutlich an und verbesserte sich auf über 100 US-Dollar.

Damit hat BioNTech seine Hausaufgaben also gemacht und dadurch ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst. Es könnte also durchaus sein, dass die Aktie am Montag ihren Höhenflug fortsetzen wird. Erstes Kursziel dafür wären die bisherigen absoluten Höchststände im Bereich von 110 US-Dollar, doch auch das könnte nur eine kurze Zwischenstation werden.

