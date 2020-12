BioNTech: Erste Impfungen in Sachsen-Anhalt!

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit dem Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech den 2. Weihnachtstag genutzt, zehntausende Impfstoffdosen an insgesamt 27 Standorte in Deutschland auszuliefern. Von diesen Standorten wurde das Vakzin anschließend an über 400 Impfzentren im ganzen Land verteilt. Eigentlich sollte erst am heutigen Sonntag mit den Impfungen begonnen werden, doch in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) wurde bereits am Samstag Nachmittag gestartet.

Noch in diesem Jahr möchte BioNTech rund eine Million Impfstoffdosen ausliefern. Die nächsten planmäßigen Liefertage dafür sind Montag und Mittwoch. Geht es in diesem Tempo weiter, bestehen gute Chancen, dass Deutschland bereits im zweiten Quartal ausreichend Menschen geimpft hat, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Damit zahlt sich BioNTechs monatelange Entwicklungsarbeit jetzt auch in barer Münze aus.

