BioNTech: Endlich Hoffnung. Hammermeldung zum Wochenende!

Die Pandemie greift immer weiter um sich und Deutschland steht unmittelbar vor dem zweiten Lockdown. Doch jetzt gibt es Hoffnung vom Mainzer Biotechunternehmen BioNTech. Denn wie soeben bekannt wurde, plant das Unternehmen gemeinsam mit US-Partner Pfizer bereits in zwei Wochen die Notfallzulassung eines Impfstoffs!

Seit über sechs Monaten forscht BioNTech nun schon an dem Wirkstoff BNT162B2. Derzeit läuft die dritte und entscheidende Testphase des Impfstoffs, wobei sich an dieser letzten Studie rund 44.000 Testpersonen beteiligen. Derzeit fehlt es (noch) an aussagekräftigen Ergebnissen, doch das könnte sich bald ändern.

Sollten BioNTech und Pfizer wirklich schon Mitte November die Notfallzulassung in den USA beantragen, könnte es bereits Ende November soweit sein. Mit dieser Notfallzulassung würden dann zunächst Risikopatienten und systemrelevante Personen in den Genuss einer Impfung kommen.

