BioNTech – der Druck war zu groß!

Die Aktie von der Mainzer Firma BioNTech leidet derzeit unter der enorm großen Erwartungshaltung, denn alle Welt wartet hier nun auf den Durchbruch! Erst kürzlich wurde angekündigt, dass zeitnah ein Zulassungsantrag für den Impfstoff kommen soll, dieser konnte aber bislang nicht eingereicht werden. Die Anleger und Aktionäre sind wohl an dieser Stelle sehr wenig erfreut über die verstrichene Zeit!

Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken.

Wird BioNTech hier bald endlich liefern können? Wenn es nach den Anteilseignern dieser Aktie geht, sollte die Zulassung eher gestern als heute erteilt werden. Die Euphorie ist groß, umso größer ist aber auch das Risiko, dass die Aktionäre mit der Zeit die Geduld verlieren. BioNTech sollte also schnell liefern, bevor die Leute ihr Kapital wieder aus dieser Aktie rausziehen und in andere Aktien investieren.

Es wird also gerade eng für den Biotechnologie-Hersteller, der sich mit der Bekämpfung des Coronavirus beschäftigt. Eigentlich standen die Zeichen gut, allerdings wurde nun der Druck zu groß. Das zeigt auch heute die Aktie an und geht mächtig in die Knie, kann also den Positivtrend nicht bestätigen. Das hat einen Verlust von 0,18 Prozent und 0,14 Euro zur Folge. Neuer Aktienwert: nur noch 77,66 Euro!

Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.