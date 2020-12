BioNTech: Dramatik zum Wochenabschluss!

Da hat es bei BioNTech am Freitag nochmal ordentlich gescheppert! Die Aktie geht tief in den Keller und muss heftige Verluste verkraften. Die Anlegerstimmung bei dieser Aktie ist am Tiefpunkt angelangt und BioNTech sollte endlich wieder ordentlich liefern, um die Anleger wieder auf seine Seite zu bekommen. BioNTech hat so ein riesiges Potenzial, ist aber nicht in der Lage es abzurufen!

Derzeit schafft es eher der Impfstoff-Konkurrent Moderna, von sich reden zu machen. BioNTech kommt nicht wirklich zum Zug, Moderna macht es deutlich besser! Der Konkurrent beweist in den letzten Tagen, dass mit ihm zu rechnen ist und BioNTech nicht allein ist. Daher bricht die BioNTech-Aktie auch immer wieder zusammen und ist ein Krisenherd. Der Konkurrenzkampf wird also noch lange so weitergehen!

Hat man bei BioNTech etwa zu hoch gepokert? Und geglaubt, dass man hier als absoluter Pionier der Branche gilt? Die Konkurrenz schläft nicht und das bekommt man derzeit zu spüren. Deshalb hat man es in diesen Tagen als Anleger der BioNTech-Aktie absolut nicht leicht! Zum Wochenabschluss hat die Aktie nochmal 2,01 Prozent und somit 1,75 Euro verloren! Dadurch steht die Aktie nun auf 85,29 Euro!

