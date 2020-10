BioNTech: Drama!

Liebe Leser,

der Lockdown kommt. Jetzt, da Sie diese Zeilen lesen, ist der Lockdown in seiner angeblich “schwachen” Variante noch nicht beschlossen. Nur sind die Vorzeichen in den Medien eindeutig: Ab Anfang November spätestens wird es für einige Wochen in Deutschland in vielen Wirtschaftszweigen wieder sehr dunkel. Sie sollten wissen:

Aktuell sind die wirtschaftlichen Aufwendungen in Deutschland mit einem Betrag von 1,5 Billionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung