BioNTech: Diese Nachricht sorgt für einen Dämpfer!

Die Aktionäre des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens müssen zum Ende der Woche eine bittere Nachricht hinnehmen, die einen sinkenden Aktienkurs zur Folge hat. Mit Betracht auf den am Montag stattfindenden Impfstart in Großbritannien könnte es aber schnell wieder nach oben gehen!

Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken.

Laut aktuellen Nachrichten können BioNTech und Partner Pfizer nur die Hälfte der in diesem Jahr geplanten Impfdosen ausliefern. Das liegt vor allem an Problemen die in der Lieferkette bestehen. Ursprünglich war die Auslieferung von 100 Millionen Impfdosen geplant. Das Ziel im nächsten Jahr eine Milliarde Impfdosen auszuliefern bleibt jedoch bestehen.

Der Aktienkurs muss dadurch einen leichten Rückschlag hinnehmen. Gegenüber dem Vortag verliert die Aktie knapp 2 Prozent und knapp 2 Euro. Das bedeutet einen derzeitigen Aktienkurs von 95,60 Euro. Am Montag konnte zuletzt mit 103,76 Euro ein neues Allzeit-Hoch aufgestellt werden.

Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.