BioNTech: Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe!

BioNTech befindet sich im Zulassungsverfahren für den Impfstoff BNT162B2 auf der Zielgeraden. Doch wie schnell könnte die deutsche Biotechschmiede den Impfstoff überhaupt liefern? Ist der Super-GAU überhaupt noch abzuwenden? Das Mainzer Unternehmen gibt jetzt zumindest teilweise Entwarnung…

In den vergangenen Monaten wurden die Produktionskapazitäten massiv aufgestockt beispielsweise durch den Kauf eines Produktionsstandortes von Novartis inklusive 300 Mitarbeitern, die ebenfalls übernommen wurden. So versicherte der Vorstandsvorsitzende Ugur Sahin, dass man noch in diesem Jahr mit einer Produktion von 100 Millionen Impfstoffdosen rechnen könne.

Für das erste Halbjahr 2021 plant BioNTech dann die Herstellung von 250 Millionen weiterer Dosen. Natürlich stehen die Abnehmer dafür bereits Schlange – so konnte BioNTech bereits Lieferverträge wurde mehrere hundert Millionen Dosen aushandeln. Der Umsatz dürfte also explodieren, sobald die Zulassung für den Impfstoff da ist.

