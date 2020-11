BioNTech: Diese Aussage macht richtig Hoffnung!

BioNTech arbeitet fieberhaft daran, die immer heftiger um sich greifende Pandemie zu bekämpfen. Derzeit läuft die dritte und finale Testphase des Impfstoff BNT162B2, wobei an dieser letzten Studie mittlerweile über 40.000 Menschen teilnehmen. Sollte hier alles gut gehen, könnte es noch in diesem Jahr zu einer Notfallzulassung und ersten Impfungen kommen. Denn wir soeben bekannt wurde, sieht sich BioNTech gut aufgestellt, was die Produktion der erforderlichen Mengen angeht.

Die Ergebnisse der finalen Testphase übermittelt BioNTech unmittelbar nach der Datenerhebung an das europäische Arzneimittelzentrum. Dieses sogenannte Rolling-Review-Verfahren sorgt dafür, dass die Zulassung im positiven Fall sehr viel schneller geht. Jetzt lässt BioNTech mit einer konkreten Aussage zu Produktionskapazitäten aufhorchen.

So gab BioNTechs Finanzchef Sierk Pötting in einem Interview mit Euro am Sonntag bekannt, dass alleine die Produktionsstätte in Marburg 2021 monatlich rund 60 Millionen Impfstoffdosen produzieren kann.

