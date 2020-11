BioNTech – auch CureVac profitiert vom Hype!

Der Hype um die Biotech-Aktien ist gerade größer denn je! Nachdem BioNTech sehr vielversprechend angekündigt hat, dass schon kommende Woche bei der amerikanischen Behörde FDA ein Zulassungsantrag für den Impfstoff gestellt werden könnte, ging es auch bei CureVac enorm nach oben. Der ganze Finanzmarkt reagiert mit großer Freude auf die aktuellen Entwicklungen in der Impfstoffproduktion!

BioNTech hat mit seiner Ankündigung, bald einen Impfstoff auf den Markt bringen zu können, die ganze Welt elektrisiert. Aber auch CureVac scheint auf einem guten Weg zu sein, bald große Neuigkeiten verkünden zu können. Diese beiden großen Hoffnungen haben den Markt wieder stabil gemacht und für einen Hype gesorgt, der so schnell nicht wieder abklingen wird. Hervorragende Tage für Anleger!

Das Mainzer Unternehmen BioNTech kann im Moment mit einem Aufschwung von 6,97 Prozent überzeugen, wodurch die Aktie um 6,19 Euro ansteigt und nun bei 95,01 Euro liegt. Bei CureVac kann man sogar ein Plus von ganzen 9,08 Prozent und somit 4,20 Euro verbuchen, was die Aktie auf genau 50,39 Euro anhebt. Beide Aktien sind also richtig stark in die Woche gestartet!

