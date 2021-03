BioNTech: Die Corona-Pandemie wird auch hier abgehakt

Die BioNTech-Aktie profitierte bis in den Dezember hinein von ihrem Engagement in der Impfstoffentwicklung. Im Anschluss an das neue Allzeithoch vom 11. Dezember bei 130,89 US-Dollar ging der Wert jedoch in eine Korrektur über. Sie konnte auch in diesem Jahr noch nicht beendet werden, denn im Februar gelang es den Bullen nur, bis auf ein Hoch bei 120,99 US-Dollar vorzudringen.

