BioNTech: China sichert sich 100 Mio. Dosen!

Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE(NASDAQ:BNTX) werden in China zusammen mit hausgemachten Varianten verabreicht werden, berichtete Bloomberg am Dienstag.

Was passiert ist

Das lokale Pharmaunternehmen Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co, Ltd (OTC:SFOSF) – das im März eine Vereinbarung mit BioNTech unterzeichnete – wird dem deutschen Unternehmen 300 Millionen Dollar (250 Millionen Euro) für zunächst 50 Millionen Dosen



