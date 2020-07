BioNTech: Breaking News – Impstoff erfolgreich – Aktie vor Kursexplosion?

Lieber Leser,

unglaubliche Nachrichten ereilten uns gestern am Abend zum Corona-Impfstoff. Das Unternehmen BioNTech gab mit seinem Partner Pfizer bekannt, dass die ersten Tests mit dem Impfstoff erfolgreich gewesen sind. Die Weitergabe der Daten sollte an sich erst in den kommenden Juli-Tagen kommen. Nun wird es tatsächlich spannend – in jeder Hinsicht. Wenn Sie Geld anlegen wollen und dabei an BioNTech denken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung