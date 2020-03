BioNTech: Bereit machen – Am Dienstag knallt’s!

Verdächtig ruhig geworden ist es um BioNTech in den vergangenen Tagen. Vorbei waren die spektakulären Ausschläge der vergangenen Wochen, als die Aktie teilweise 20 Euro pro Tag schwankte. Diese hohe Volatilität ist jetzt deutlich zurückgegangen. Zuletzt verengte sich die tägliche Handelsspanne von 7,50 Euro über 5 Euro auf nur noch 2,50 Euro.

Ist das der Startschuss für eine Kursexplosion? Angesichts der Corona-Pandemie haben wir Unternehmen analysiert, die aussichtsreich an der Bekämpfung des Virus arbeiten. Welche Aktie besonders durch die Decke gehen könnte, lesen Sie hier.

Die sich verengende Handelsspanne bei BioNTech deutet eine kräftige Kursbewegung an. Die Frage ist allerdings, in welche Richtung. Am Dienstag werden wir Klarheit haben. Denn für diesen Tag hat BioNTech die Präsentation ihrer Geschäftszahlen für 2019 angekündigt. Innerhalb dieses Webcasts dürfte das Unternehmen auch Neuigkeiten zum Impfstoff BNT162 bekannt geben. Ist der Durchbruch in Sachen Corona schon in Sichtweite oder gibt es unerwartete Hindernisse?

Seit einigen Wochen forscht das Unternehmen gemeinsam mit dem US-Giganten Pfizer und dem chinesischen Konzern Fosun Pharma aus Shanghai an einem Impfstoff gegen Corona. Sollte den Mainzern tatsächlich der Durchbruch gelingen, dürfte die Aktie explodieren.