BioNTech: Aus!?

Liebe Leser,

immer wieder wird betont, wie gut die Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech nach einem Booster sind. Inzwischen wird in Israel teils die vierte Dosis verabreicht. Das Unternehmen selbst erwirtschaftete wegen des guten und weit verbreiteten Impfstoffs 2021 Milliarden-Gewinne und wird auch 2022 in einer ähnlichen Größenordnung verdienen. Die Aktie aber gibt derzeit sukzessive nach – was ist da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung