BioNTech: Anleger müssen jetzt höllisch aufpassen!

Der Name BioNTech bestimmte in den vergangenen Tagen und Wochen die Schlagzeilen rund um den Globus. Kein Wunder, schließlich ist der von den Mainzern entwickelte Impfstoff BNT162b2 die vermutlich größte Hoffnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. So laufen in den USA und Großbritannien bereits seit einigen Wochen Impfungen im großen Stil und auch in Deutschland wird seit gestern flächendeckend geimpft. Trotzdem kommt die Aktie immer heftiger unter die Räder, sodass sich Anleger jetzt wirklich Sorgen machen müssen!

Die BioNTech-Aktie war am 10. Dezember bei rund 130 US-Dollar auf einen neuen historischen Höchststand geklettert. Doch seitdem geht es mit dem Kurs quasi steil bergab. So wurde kurz vor Weihnachten auch die Marke von 100 US-Dollar wieder nach unten gekreuzt und heute geht es sogar noch einmal über sieben Prozent in den Keller. Zwischenzeitlich fiel die Aktie auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober.

