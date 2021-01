BioNTech: die Anleger flüchten!

Dieser Absturz tut sowohl des Anlegern als auch dem CEO Ugur Sahin von BioNTech richtig weh! Die Aktie muss zum Wochenabschluss nochmal heftige Kursverluste in Kauf nehmen und stürzt tief in den Keller ab. Die aktuellen Nachrichten um die eingeschränkten Produktionskapazitäten tun BioNTech und Pfizer absolut nicht gut und werfen ein schlechtes Licht auf diese Kooperation!

Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken.

Die Umstellung der Produktionskapazität sorgt dafür, dass BioNTech und Pfizer vorübergehend nicht in der Lage sein werden, seine logistischen Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Schlagzeilen, denn der Impfstoff kann nun als fertige Dosis in einer Spritze bei zwei bis acht Grad transportiert werden. Das wiederum sollte die Rahmenbedingungen dieser Impfung deutlich erleichtern.

Im Großen und Ganzen also eine verzwickte Lage für BioNTech und Pfizer, wodurch der Aktienkurs in der Summe dennoch einen Crash durchleben muss. BioNTech muss sich nun etwas einfallen lassen, um die Anleger wieder auf seine Seite zu ziehen. Ansonsten geht’s zum Wochenstart weiter wie am Freitag, als man 3,01 Prozent und 2,61 Euro verloren hat. Dadurch liegt der Aktienkurs nun bei 84,20 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.