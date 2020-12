BioNTech: Am Montag knallt es richtig!

Das könnte die Rettung sein! Soeben gab die amerikanische Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung für den von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff BNT162b2 bekannt. Bereits am Montag soll mit den Auslieferungen in die Impfzentren der einzelnen Bundesstaaten begonnen werden. Unmittelbar danach könnte es also mit den Impfungen beginnen.

Unmittelbar nach dem Ausbruch der Pandemie haben BioNTech, Moderna & Co. begonnen, einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln. Während solche Entwicklungen normalerweise Jahre dauern, wurden 2020 bereits nach wenigen Monaten erste positive Ergebnisse erzielt. Da auch die klinischen Tests und groß angelegten Studien eine hohe Wirksamkeit bescheinigten, gibt es nun bereits nach zwölf Monaten die ersten Zulassungen.

