BioNTech: Am Montag geht die Post ab!?

Der Kampf gegen das Virus nimmt richtig Fahrt auf. So häufen sich derzeit die Meldungen von BioNTech und seinem strategischen Partner Pfizer. Wenn alles läuft wie geplant, kann es jetzt ganz, ganz schnell gehen. Denn die Aussichten der beiden Vorreiter in der Impfstoffforschung könnten besser kaum sein.

Der Impfstoff BNT162B2 ist derzeit in aller Munde.

Der entwickelte Impfstoff BNT162B2 ist auf dem besten Wege, die Zulassung zu erhalten. Seit einigen Wochen wird der Impfstoff von der europäischen Zulassungsbehörde im sogenannten Rolling-Review-Verfahren getestet. Das heißt, BioNTech gibt die Ergebnisse der derzeit laufenden dritten und finalen Testphase unmittelbar nach der Datenerhebung an die Behörde weiter. So kann das Verfahren beschleunigt werden.

Pfizer plant dagegen für den gleichen Impfstoff eine Notfallzulassung in den USA zu beantragen. Dafür müssen für die Hälfte der Probanden aus der gleichen Studie Daten über einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegen. Das könnte bereits Mitte November so weit sein.

BioNTech fährt derzeit zweigleisig im Kampf gegen das Virus.