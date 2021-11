BioNTech-Aktien: Warum sie heute höher notieren…

Überblick

BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) wird am Dienstag in Übereinstimmung mit Pfizer Inc (NYSE:PFE) höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hat.

Pfizer meldete einen Quartalsgewinn von $1,34 pro Aktie, der die Schätzung von $1,09 pro Aktie übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 24,1 Mrd. USD und übertraf damit die Schätzung von 22,71 Mrd. USD.

Pfizer erhöhte ...