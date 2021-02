BioNTech-Aktie: Das wird wegweisend!

Die BioNTech-Aktie steht am Mittwoch leicht im Plus. Ihr Kurs stieg um etwa ein Prozent und schloss am Abend mit einem Stand von 98,53 Euro. Der starke Aufwärtstrend des vergangenen Monats verliert an Fahrt. Während Aktionäre im 4-Wochen-Zeitraum noch Kursgewinne im Umfang von stolzen 17 Prozent erlebten, steht für die vergangenen sieben Tage bei BioNTech nur ein Plus von knappen 2,5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung