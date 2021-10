BioNTech-Aktie: Das werden entscheidende Tage!

Bei der BioNTech-Aktie ist in den letzten Tagen wieder eine klare Aufwärtstendenz zu erkennen. Damit wächst die Hoffnung, dass die Korrekturbewegung an ihrem Ende angelangt ist. Kurz vor Erreichen der 200-Tage-Linie (EMA200) haben die Käufer den Kurs Anfang Oktober wieder stabilisieren können. Nach dem Anstieg der letzten Tage nähert sich die Aktie nun zwei entscheidenden Hindernissen in Form der 50-Tage-Linie (EMA50) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung