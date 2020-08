BioNTech-Aktie: Ein weiterer Durchbruch!

Was für eine Achterbahnfahrt, die die BioNTech-Aktie in diesem Jahr hingelegt hat! Im Januar bei 33 Euro gestartet, ging es aus dem 26-Euro-Corona-Tief binnen Tagen auf einen neuen Höchstwert über 85 Euro. Daraufhin kam wieder prompt die Kurskorrektur. Aufgrund eines Milliardenauftrags der US-Regierung im Juli kletterte der Titel abermals auf ein neues 87-Euro-Allzeithoch. Aktuell wir die BioNTech-Aktie an der Frankfurter Börse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



