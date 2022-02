BioNTech-Aktie: Das steckt dahinter!

Die Welt ist in Aufruhr, Mitten in Europa herrscht Krieg. Kein Wunder, dass die Aktienkurse reihenweise in die Knie gingen. Das galt auch für den Impfstoffhersteller BioNTech, Ende der Vorwoche noch mit 141 Euro bewertet. Am Donnerstagmorgen war bei 115,10 Euro im Xetra-Handel allerdings die Talsohle erreicht. Danach begann ein fulminanter Aufstieg, der die BioNTech-Aktie bis auf 136,75 Euro nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung