BioNTech-Aktie: Das sorgt für Erleichterung!

BioNTech ist mit seinem Corona-Impfstoff zuletzt in die Kritik geraten. Zum einen gab es Ärger rund um verminderte Liefermengen, zum anderen machten Meldungen über Todesfälle nach der Verabreichung des begehrten Vakzins die Runde. In beiden Fällen gab es zuletzt zumindest etwas Erleichterung. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sah sich die Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Impfungen genauer an und konnte dabei keinerlei Sicherheitsbedenken feststellen.