BioNTech Aktie: Das soll jetzt ganz schnell gehen!

Die Anleger müssen sich bei BioNTech weiter in Geduld üben: Frühestens Ende Juni werden erste Zwischenergebnisse aus klinischen Studien an gesunden Probanden in Deutschland und den USA bezüglich eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus vorliegen. Und doch kommt seit Donnerstag neuer Schwung in den Kurs der BioNTech-Aktie. Zwei Prozent betrug der Aufschlag an Fronleichnam, im Vormittagshandel am Freitag waren es bereits weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung