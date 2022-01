BioNTech-Aktie: Das sieht übel aus!

Wieder einmal musste die BioNTech-Aktie am Donnerstag herbe Verluste wegstecken. Zwar rasselten die Kurse nicht mehr ganz so heftig in die Tiefe wie noch an so manchen Tagen zuvor. Ein Minus von 2,3 Prozent ist aber auch nicht, was sich irgendwie schönreden ließe. Schon gar nicht, nachdem es seit Ende November ohnehin schon um fast 60 Prozent abwärts ging.

Mittlerweile ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung