BioNTech-Aktie: Der nächste Schritt!

Erfolge. Dort hat sich die Versorgung mit dem Vakzin mittlerweile so weit verbessert, dass mancherorts mehr davon bereitsteht als sich überhaupt Leute zur Impfung anmelden.

Der nächste logische Schritt ist da, den Impfstoff in immer weitere Regionen zu bringen. Am Mittwoch teilte das Unternehmen zusammen mit dem Partner Pfizer mit, an einem großen Vertriebsnetzwerk in Afrika zu arbeiten. Biovac soll dort als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung