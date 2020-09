BioNTech Aktie: Der nächste Knall!

BioNTech könnte in den kommenden Tagen zu dem aussichtsreichsten Titel am deutschen Aktienmarkt mutieren. Das Unternehmen ist am Dienstag mit einem kleineren Abschlag auf hohem Niveau hängengeblieben und dürfte aus Sicht der Analysten dennoch Anlauf auf ein maximales Kursziel haben. Wenn die Perspektive nicht täuscht, kann es für das Unternehmen sehr schnell in Richtung von 70 Euro gehen. Die Gründe liegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung