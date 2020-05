BioNTech Aktie: Der nächste Hammer!

BioNTech ist auf dem Weg nach oben. Nun meldete das Unternehmen mit seinem Kooperationspartner Pfizer „neue Fortschritte“ beim Covid-19-Impfstoff. Dies wäre der nächste Hammer für das Unternehmen und dessen Aktie, da kürzlich vermeldet worden war, dass der Impfstoff in die klinische Testphase übergehen könne. Nun hat Pfizer vermeldet, dass in den USA die ersten Probanden, also Testpatienten, mit dem Impfstoff getestet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



