BioNTech: Aktie knallt nach Corona-Impfstoff-News

Schon jetzt ist klar: Das letztjährige Börsendebüt des deutschen Pharmaforschers BioNTech (WKN: A2PSR2) kam zur richtigen Zeit. Die Aktie gewann in den Folgemonaten um mehr als +100% an Wert hinzu. Auch in der aktuellen Corona-Krise schlägt sich der Wert hervorragend. Das hat einen guten Grund.

Das Unternehmen meldet heute Morgen „rapide Fortschritte" bei der Entwicklung eines auf der mRNA-Technologie basierenden COVID-19-Impfstoffes.



