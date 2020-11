BioNTech: Die Aktie ist viel zu teuer!?

Seit Monaten forscht das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Und mindestens genauso lange spekulieren Anleger auf den Durchbruch und damit auf kräftig steigende Kurse. Jetzt ist die Sensation da! BioNTech wird in Kürze die Zulassung für ihren Impfstoff beantragen. Aber ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Wie BioNTech soeben vermeldete wird das Unternehmen in Kürze die Notfallzulassung für seinen Impfstoff BNT162B2 und anschließend auch die reguläre Zulassung beantragen. Zahlreiche Länder und auch die EU haben bereits Lieferverträge mit BioNTech unterschrieben, um sich den Impfstoff zu sichern.

BioNTechs Aktienkurs ist in dieser Woche regelrecht explodiert. Zum Ende vergangener Woche notierte der Kurs noch bei 92 US-Dollar. Am Montag sprang BioNTech dann in einem Rutsch über die 100-Dollar-Marke und setzte diesen Höhenflug zuletzt bis auf knapp 110 US-Dollar fort. Damit notiert BioNTech so hoch wie noch nie!

