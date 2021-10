BioNTech-Aktie: Das ist unfassbar!

BionTech hat zum Handelsauftakt am Montag nach Meinung von Analysten überraschend schon wieder den Kürzeren gezogen. Die Aktie fiel um 1 % und hat damit den aktuell lahmen Trend bestätigt. An sich war zu erwarten, dass der Kurs sich in den kommenden Tagen zumindest besser darstellt, wenn es rein um eine wirtschaftliche Bewertung geht.

Die Konkurrenz schläft

Die “gute Nachricht”: Die Konkurrenz produziert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung