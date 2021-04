BioNTech: Die Aktie ist überkauft!

Nachdem der Kurs der BioNTech Aktie erneut an dem Widerstand bei 77 Euro nach oben abprallte, setzte sich der Kurs mit großen Schritten in Richtung Norden fort. Innerhalb von 2 Wochen kam es zu einer Preissteigerung von fast 80 %. Bei 147 Euro bildete sich ein neues Allzeithoch und eine Widerstandslinie, an der der Kurs der BioNTech Aktie nach unten abprallte.