BioNTech-Aktie: Das ist der absolute Ritterschlag!

Nach langen Tagen der Flaute gab es am Montag endlich wieder einen satten Zugewinn für die BioNTech-Aktie. So schoss das Papier zum US-Handelsstart zweistellig nach oben und visierte damit wieder die 400-Dollar-Marke an.

Grund für die positive Stimmung: Rund acht Monate nach der Notfallgenehmigung hat der Corona-Impfstoff des deutschen Unternehmens in den USA als erstes Vakzin überhaupt eine vollständige Zulassung erhalten. Hierfür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



