BioNTech Aktie – Das ist ein Grund zum Jubeln!

Mit einem kräftigen Kurssprung aufwärts konnte die BioNTech-Aktie in der nun beendeten Handelswoche starten! Wurde der Wert noch am 06. November bei 92 US-Dollar gehandelt, ging es am 09. November weiter aufwärts bis 115 US-Dollar. Die Nachricht auf eine mögliche bevorstehende Zulassung für den Covid19-Impfstoff BNT162b katapultierte die Aktie deutlich über die runde Marke von 100 US-Dollar! Im Laufe der Handelswoche



