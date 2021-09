BioNTech-Aktie: Der große Irrtum – wichtig für Käufer!

BioNTech hat am gestrigen Mittwoch einen großen Irrtum erzeugt. Der Wert ist am Ende mit einem Plus in Höhe von gut 1 % aus dem deutschen Handel gegangen. Dennoch haben sich nun weitere Probleme eröffnet. Der Titel konnte intraday annähernd 5 % zulegen. Dann kam es erneut zu Gewinnmitnahmen, sodass nur noch ein kleines Plus über die Ziellinie gerettet wurde.

Dies wiederum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung