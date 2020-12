BioNTech legte am Dienstag zunächst vor unser aller Augen einen Crash hin, mit dem so niemand gerechnet hätte. Die Aktie war in den ersten Stunden des Dienstags um weitere fast 8 % nach unten gerutscht. Dies ist nach dem Verlust von mehr als 11 % am Vortag eine Sensation.

Die große Frage lautet, ob sich hier ein weiterer Crash andeutet, oder ob



