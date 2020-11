BioNTech: Aktie explodiert nach Sensationsnachricht!

BioNTech sorgt derzeit quasi überall für Schlagzeilen! Wie soeben bekannt wurde, haben die Mainzer gemeinsam mit US-Partner in den USA die Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff BNT162B2 beantragt. Der Aktienkurs ist daraufhin regelrecht explodiert, womit BioNTech gleichzeitig eine magische Grenze zurückerobern konnte.

Im späten Freitagshandel schoss die BioNTech-Aktie nach dieser Sensationsnachricht regelrecht nach oben. So kletterte der Kurs über die wichtige Marke von 100 US-Dollar und ging am Ende mit einem Schlusskurs von 104,07 US-Dollar aus dem Handel. Das bedeutete ein Plus von fast zehn Prozent und damit den größten Tagesgewinn seit dem 9. November.

Der Freitagsschlusskurs von 104,07 US-Dollar war BioNTechs fünfthöchster Schlusskurs aller Zeiten. Damit notiert die Aktie jetzt also unmittelbar in Schlagdistanz zum historischen Bestwert von 112,76 US-Dollar am 10. November. Damit fehlen lediglich rund sieben Prozent Kursgewinn für neue Allzeithochs.

