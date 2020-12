BioNTech-Aktie erreicht neuen Höchststand!

Operativ kommt das Unternehmen gut voran und die ersten Dosen des neuen Corona-Wirkstoffs haben die USA bereits erreicht. Damit hat man den Versandweg nun auch erprobt und alles ist glatt gelaufen. In den nächsten Tagen dürften weitere Dosen in die USA geliefert werden, denn bald dürfte dort die Impfsaison losgehen. Auch in Europa könnte bald die Zulassung folgen und auch hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung