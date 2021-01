BioNTech Aktie: Wo soll das alles herkommen?

Der Corona-Impfstoff, den BioNTech und Pfizer gemeinsam produzieren, scheint weltweit weiter das Maß aller Dinge zu sein. Jetzt hat auch Australien das Vakzin zugelassen, hieß es aus dem Büro von Premierminister Morrison am Montag. Er sprach von einem wichtigen Schritt im Kampf gegen das Virus.

Es ist das erste genehmigte Vakzin in Down Under. Ende Februar soll mit den Impfungen begonnen werden.



