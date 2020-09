BioNTech-Aktie – Wird das ein ungeheurer Flop?

Viel Hoffnung, viel Risiko – aber auch eine große Chance bei BioNTech? Eines steht fest: Die Macher hinter dem Unternehmen sind ausgesprochen zuversichtlich! Was bleibt ihnen auch anderes übrig! Denn immerhin hat das Biotech-Unternehmen BioNTech in den vergangenen Monaten einen ganzen Haufen Geld erhalten. So erst jüngst vom Bund – genauer gesagt vom “BMBF”, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung